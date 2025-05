Sanità: Schlein, ‘da governo presa in giro, lista d’attesa non si abbattono senza risorse’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “È una grande presa in giro: non si possono abbattere le liste d’attesa senza mettere risorse, mentre loro tagliano la sanità pubblica. Chiunque stia facendo l’esperienza di prenotare un esame vede che il problema è la mancanza di medici e infermieri, che vanno assunti. Noi abbiamo indicato al governo dove trovare subito 5 miliardi da mettere nella sanità per assumerli perché questo è l’unico modo per accorciare le liste d’attesa”. Lo dice Elly Schlein al Corriere.

“L’Istat, non l’ufficio studi del Pd, rivela che il 9,9% degli italiani rinuncia a curarsi, stiamo parlando di 6 milioni di persone e rinunciano perché le liste d’attesa sono molte lunghe e non hanno i soldi per andare dal privato. È così che questo governo sta di fatto privatizzando la sanità pubblica senza ammetterlo. Meloni non può continuare a mentire su questo. Peraltro sempre lo stesso rapporto Istat smentisce i dati di Meloni anche sui salari e sul potere d’acquisto delle famiglie italiane. Quest’ultimo è calato moltissimo e i salari sono purtroppo tra i più bassi d’Europa e tra quelli che sono aumentati di meno. Per questo, oltre alla nostra battaglia sulla sanità pubblica, rilanciamo anche quella sul salario minimo”.