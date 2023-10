Sanità: Schlein, ‘destra spinge Ssn verso baratro, non faremo mezzo passo indietro’

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “L’obiettivo del governo Meloni è chiaro: smantellare il sistema sanitario nazionale. Con i miseri investimenti destinati alla sanità pubblica, la destra privilegia quella privata. Il tutto a discapito dei cittadini che non possono permettersi le cure e sono costretti ad affrontare lunghe liste d’attesa”. Così Elly Schlein in un post su Instagram.

“Una politica, quella del Governo, che crea sempre più disuguaglianze e mina le fondamenta del diritto universale alla salute. Per attuare davvero la riforma della medicina territoriale e di prossimità, che è il tassello fondamentale per decongestionare gli ospedali e dare cure appropriate, servono almeno 4 miliardi l’anno in più per i prossimi cinque anni per raggiungere il 7,5% di spesa sanitaria rispetto al Pil e portare l’Italia alla media europea”.

“In un Paese in cui milioni di persone rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, il diritto alla salute dipende troppo spesso da quanto dista la loro casa da un grande centro urbano e dai suoi ospedali. Non faremo mezzo passo indietro di fronte al tentativo di questo governo di spingere ‘sull’orlo del baratro’ la sanità pubblica”.