Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “La destra vuole che chi se lo può permettere si cura, chi ha risorse per saltare le liste di attesa. Noi, come Pd, come chiede la Costituzione vogliamo occuparci di chi non ha la carta di credito se la lista di attesa chiede 3 anni”. Lo ha detto Elly Schlein al festival delle città.