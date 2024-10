Sanità: Schlein, ‘Governo continua a mentire, minimo storico di spesa sul Pil’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Una grande piazza anche oggi, per la sanità pubblica, per il lavoro. Sulla sanità il Governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute.