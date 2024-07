Sanità: Schlein, ‘governo lavora per smantellare servizio pubblico’**

16 Luglio 2024

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “E’ un decreto vuoto, ‘fuffa’, lo avevamo chiamato, non si può fare un decreto sulle liste di attesa senza metterci un euro, prendendo in giro le persone”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa in Senato, sul dl Sanità. “Il governo -accusa- lavora nella direzione di smantellare la sanità pubblica”.