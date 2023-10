Sanità: Schlein, ‘governo Meloni fa a pezzi nostro diritto alla salute’

Ottobre 2, 2023

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Il governo di Giorgia Meloni continua a tagliare il servizio sanitario nazionale mentre un italiano su cinque rinuncia a curarsi a causa della crisi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“La situazione della sanità pubblica costringe sempre più italiani a non curarsi e la risposta del governo è tagliare ancora fondi: un atteggiamento gravissimo e incomprensibile che non faremo passare sotto silenzio. Tutte le persone devono sapere che Meloni mentre cerca un nemico al giorno sta smontando pezzo per pezzo il nostro diritto alla salute”.