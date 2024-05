Sanità: Schlein, ‘Meloni da quando è a p. Chigi ha solo tagliato’**

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Qui c’è da utilizzare meglio le risorse che ci sono. Noi in manovra chiedevamo 4 miliardi in più per sanità e invece Meloni ha tagliato, da quando siede a palazzo Chigi la spesa sanitaria sta scendendo”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento.

“E’ non è sciatteria, è un disegno e si vede nelle regioni in cui governano dove chi ha i soldi si cura e gli altri si arrangiano. Io ho presentato un ddl per aumentare fondi e sbloccare assunzioni. Si può fare. Loro quei 4 miliardi li avevano, ma come li hanno usato per una riduzione Irpef che vale 12-15 euro”.