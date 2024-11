Sanità: Schlein, ‘mobilitazione in tutta Italia, siamo partito più radicato nel Paese’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov (Adnkronos) – Sulla Sanità “non intendiamo mollare, la mobilitazione deve proseguire e allargarsi a tutto il Paese. Chiedo a tutti i territori e iscritti di organizzarsi per incontrare gli operatori, le categorie, ascoltare i cittadini, andare nei luoghi di cura”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

La segretaria ha fatto gli esempi delle iniziative del Pd in Umbria, Lombardia, Emilia Romagna e in alcune regioni del Sud: “Andare nei luoghi di cura, raccogliere firme per proporre una legge. Sono iniziative che possono essere replicate. Facciamo vedere cosa vuol dire essere il partito più radicato del Paese”.