Sanità: Schlein, ‘Non si può scivolare verso una privatizzazione strisciante, servono più risorse’

Settembre 30, 2023

Agrigento, 30 set. (Adnkronos) – “Sono molto grata al partito regionale di avere organizzato questa festa che è partita a Lampedusa e che prosegue qui ad Agrigento. Siamo qui per ribadire le priorità del Pd anche in vista della prossima manovra. Al primo posto, naturalmente, maggiori risorse per la sanità pubblica perché la Sanità è in estremo affanno. Si stanno tagliando servizi ai cittadini, chiediamo di togliere il tetto alle assunzioni per dare respiro a quei reparti. Vogliamo investire maggiori risorse nella sanità, non si può scivolare verso una privatizzazione strisciante perché è lì che si va a finire. Non è accettabile in un paese vedere le persone più povere rinunciare a curarsi”. Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein intervenendo ad Agrigento alla Festa dell’Unità.