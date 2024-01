Sanità: Schlein, ‘più risorse e sblocco tetto assunzioni, basta smantellare Ssn’

Gennaio 26, 2024

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Servono più risorse sulla sanità pubblica, serve sbloccare il tetto delle assunzioni del personale, credere di più nella sanità territoriale e riuscire ad aiutare le emergenze urgenze come questo luogo dove siamo qui oggi a Genova. I pronto soccorsi sono particolarmente affaticati, anche perché mancano quelle professionalità che spesso non hanno riconoscimenti adeguati e sono esposti a turni massacranti. Al contempo bisogna investire maggiormente sulla salute mentale che è un’emergenza per moltissimi italiani, moltissimi giovani che in questo momento chiedono più supporto”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di una visita al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova.

“Dobbiamo continuare, speriamo anche con le altre opposizioni – l’auspicio -, a insistere col governo, che invece va nella direzione dello smantellamento della sanità pubblica, perché il modello che porta avanti lo vediamo bene in alcuni territori in particolare ed è quello del ‘se non c’è la sanità pubblica arriverà il privato’. Il problema è che così chi ha i soldi può permettersi di curarsi e chi non ce li ha sta rinunciando a curarsi e questo viola il loro diritto costituzionale alla salute”, ha concluso la leader dem.