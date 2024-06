Sanità: Schlein, ‘prendono in giro italiani, con Meloni premier spesa scende’

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu (Adnkronos) – Sui fondi per la Sanità dalla maggioranza “dicono un falso, come quando dicono che hanno fatto il più grande investimento, pensano di prendere in giro gli italiani ma non è cosi”. Lo ha detto Elly Schlein a Radio Anch’io.

“La spesa si calcola sul Pil e da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio la spesa sta scendendo, noi chiediamo di portarla alla media europea, non è impossibile”, ha spiegato la segretaria del Pd.