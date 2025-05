Sanità: Schlein, ‘ringraziamenti a infermieri senza i fatti sono una presa in giro’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Nella giornata internazionale dell’infermiere ancora un grazie a tutti questi professionisti che quotidianamente con abnegazione, competenza e passione svolgono un lavoro di cura fondamentale, da parte mia e di tutta la comunità del Pd”. Lo dice Elly Schlein.

“Ma l’Italia arriva a questa giornata con il minor investimento nel servizio sanitario nazionale degli ultimi 15 anni: una scelta precisa del governo Meloni, che si traduce in una mancanza di organico di circa 70mila infermieri, retribuzioni gravemente sotto la media OCSE, burnout lavorativo per i turni pesantissimi a cui gli infermieri sono sottoposti. Ben 1 su 3 intende lasciare il posto di lavoro, verso l’estero o verso strutture private”, sottolinea la segretaria dem.

“Ma i ringraziamenti senza i fatti sono una presa in giro. Noi chiediamo che venga adeguata la spesa per la sanità pubblica al 7,5% del PIL, in linea con la media europea, che si superi il tetto al personale con un piano straordinario di assunzioni per sostenere il lavoro prezioso del personale sanitario con eque retribuzioni e garantire l’accesso alle cure a quei 5 milioni di cittadini che oggi rinunciano a curarsi per le liste d’attesa infinite. La destra continua a dire no, noi non smetteremo di batterci”, conclude Schlein.