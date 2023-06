Sanità: Schlein, ‘salute mentale è responsabilità collettiva, non un tabù da lasciare a famiglie’

Giugno 20, 2023

Roma, 20 giu (Adnkronos) – “C’è la necessità di un confronto con tutte le professionalità che si occupano di salute mentale. Nel dibattito nel Paese, soprattutto in quello politico, c’è troppa poca attenzione su questo tema, dopo una pandemia che ha avuto e continua ad avere effetti sulla salute mentale e l’aumento dei fenomeni di difficoltà e disagio”. Lo ha detto Elly Schlein aprendo il dibatto al Nazareno su ‘Benessere della persona e salute mentale: prevenzione, cura, comunità’.

“Serve un ascolto più largo possibile per ricostruire il quadro della situazione e capire su cosa serve intervenire. Vedo alcuni punti che saltano all’occhio: maggiori risorse, nuove assunzioni, professionalità sono priorità -ha spiegato la segretaria del Pd-. Poi c’è il tema di come lavorare con maggiore integrazione nella risposta dei servizi, un tema che da decenni cerchiamo di affrontare senza risposta”.

La Schlein ha proseguito: “La pandemia dovrebbe averci insegnato quanto sia fondamentale investire sulla salute delle persone e farlo anche con criticità. Non stiamo dicendo che andasse tutto bene così. Accanto allo sforzo per maggiori risorse serve immaginare la sanità del futuro”. La segretaria dem ha sottolineato le questioni legate alla salute mentale: “Non bisogna cedere all’idea che questo tema sia un tabù da consegnare solo alla dimensione della cura familiare. La cura è la più grande responsabilità collettiva. E’ un fallimento delle istituzioni e dello Stato se non riusciamo a suggerire quelle linee che possono migliorare la risposta sulla salute mentale e il benessere delle persone”.