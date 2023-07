Sanità: Sclein, ‘governo deve mettere maggiori risorse’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Stiamo combattendo una battaglia per la sanità pubblica. La pandemia dovrebbe averci insegnato il bisogno di investire maggiormente nella cura delle persone e della comunità perché è una responsabilità collettiva. Quindi noi chiediamo al governo di mettere maggiori risorse sulla sanità pubblica”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, intervenendo alla quinta assemblea nazionale Ancc-Coop ‘Creare futuro – Una buona spesa può cambiare il mondo’.

“Non si tratta di una difesa dell’esistente – chiarisce la numero uno del Pd -, perché anche prima il sistema aveva le sue lacune. Si tratta di immaginare insieme la sanità del futuro, che parla la lingua della prossimità alle persone e ai loro bisogni”.

Il Pd, dice Schlein, insiste “per una piena attuazione del Pnrr, che possa essere occasione per rendere più prossima la cura. Ed è per questo che insistiamo anche sulla sanità territoriale perché non basta più una rete solida di ospedali di qualità se poi quando devo far valere il mio diritto alla salute dipende da quanto dista la mia casa da un ospedale di un centro urbano. Investire sulle periferie, sulle comunità montane – conclude – riuscirà a dare una risposta allo spopolamento, che si può ottenere anche con servizi più efficienti per l’infanzia”.