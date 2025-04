Sanità: Sereni, ‘governo bocciato da regioni, ora soluzione per cittadini’

17 Aprile 2025

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Come previsto la proposta del governo sui poteri sostitutivi in materia di liste d’attesa è stata rigettata dalle Regioni e ora si cerca una mediazione”. Così Marina Sereni, responsabile Salute e sanità nella segreteria nazionale Pd.

“Schillaci accusa le opposizioni di fare disinformazione, forse dovrebbe di più sentire le tante persone in carne ed ossa che rinunciano a curarsi. Allora capirebbe che la situazione è davvero grave e che il SSN non ha bisogno di piccoli aggiustamenti, ma di riforme serie e di un grande investimento pubblico per il personale e per la medicina del territorio e di prossimità. Passare dalla somma delle prestazioni alla presa in carico della persona che ha bisogno di cure: smettano di fare polemiche, collaborino con le Regioni e trovino le risorse per rilanciare davvero la sanità pubblica e dare certezze ai cittadini”.