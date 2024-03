Sanità: Zaffini (Fdi), ‘su green pass globale Italia decide da sola’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Una volta per tutte sono state smentite le tante fake news a volte circolate per sincera preoccupazione, a volte invece fatte circolare ‘ad arte’. Finalmente il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferendosi al certificato sanitario internazionale sul modello del Certificato digitale Covid dell’Ue, ha fatto chiarezza su eventuali dubbi, qualora ce ne fossero stati, che l’Italia decide del destino dei propri cittadini perché di questo ne fa un argomento di interesse nazionale. Quindi nessuna cessione di sovranità quando si parla di libertà personali e di diritti fondamentali e inalienabili”. Lo ha detto il senatore di Fdi Franco Zaffini, presidente della Commissione Salute e Lavoro del Senato.

“Ovviamente da parte nostra – prosegue Zaffini – c’è massimo rispetto per le autorità sanitarie nazionali e sovranazionali, ma era opportuno che il ministro, con questo intervento del quale ovviamente lo ringraziamo, mettesse fine alle tante interpretazioni e congetture che a vario titolo erano state fatte. E quindi, ribadisco che, l’Italia col governo Meloni, come era evidente che fosse, deciderà all’occorrenza in piena sovranità e autonomia su qualunque tipo di strumento adottare e su quale sarà il migliore per affrontare eventuali situazioni emergenziali”.