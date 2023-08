Sanità: Zanella (Avs), ‘decreto di maggio su medici a gettone solo un bluff’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Oggi un quotidiano pubblica un’intervista a un medico ‘gettonista’ che è un pugno nello stomaco perché si tocca con mano lo svuotamento della sanità pubblica. Il governo non ha fatto nulla per arginare questa vergogna: il decreto dello scorso maggio è stato solo un bluff, come noi sostenevamo. Bisogna invece interrompere questa vergogna che mortifica la sanità pubblica e spreca risorse pubbliche”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.