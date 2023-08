Sanità: Zullo (Fdi), ‘vaccini a pagamento? E’ sconfessione del nostro Ssn’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Il nostro Ssn è stato istituito dando supremazia alla prevenzione sulla cura e il vaccino è un formidabile e insostituibile strumento di prevenzione primaria che, per quanto mi hanno insegnato i miei maestri, non si deve negare a nessuno. Su tutto si può discutere, su efficacia, su sicurezza, su obbligatorietà, su raccomandabilità ma nessun dubbio dobbiamo avere sulla gratuità. Non dobbiamo parlare di vaccino a pagamento né per scherzo né per provocazione e non dobbiamo nemmeno far pesare sul cittadino l’idea del costo. Al contrario dobbiamo potenziare l’aderenza del cittadino ai vaccini facendo capire che è un investimento sulla salute e sulla spesa sanitaria e sociale”. Lo scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Sanità.