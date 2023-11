Sanremo 2024, Amadeus da Fiorello a Viva Rai2: “Marco Mengoni coconduttore prima serata”

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – Marco Mengoni sarà il coconduttore della prima serata di Sanremo 2024. L’annuncio è arrivato nella prima puntata di Viva Rai2, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2.

Centinaia di fan sul lungotevere per il ritorno in diretta, nella nuova location del Foro Italico. Tra gli ospiti della prima puntata, acclamatissimi dalla folla, l’ex capitano della Roma Francesco Totti oltre a Mengoni, reduce dal trionfo delle prime date europee del tour.

Amadeus, ospite della puntata, ha svelato: “Marco Mengoni, in qualità di vincitore della scorsa edizione del festival, sarà il super ospite musicale della prima puntata di Sanremo 2024 e anche il coconduttore della prima serata del festival”. Mengoni e Amadeus si erano collegati con Fiorello, prima dell’annuncio nel glass del Foro Italico, da via Asiago, vestiti da mimi silenziosi, per giocare sulle proteste degli abitanti della zona che hanno indotto il programma al trasloco. Nel finale della puntata Mengoni e Fiorello hanno duettato mimando un incontro di box su un ring allestito sull’asfalto fuori dallo studio glass. Al duetto si è unito alla fine anche Francesco Totti, imitando un lungo avuto che ha chiuso la performance.

A Sanremo 2024 “io ci sarò tutte le sere ma non salirò sul palco”, ha inoltre fatto sapere dal canto suo Fiorello. “Io sarò fuori dall’Ariston con il mio glass che sarà un po’ più piccolo di questo del Foro Italico, sarà un ‘tender’. Ma sul palco ho il divieto di salire – scherza – potrei arrivare al massimo metà sala o rimanere sopra la scala”.

A chi gli chiede se Amadeus farà anche il Sanremo 2025, come si vocifera, Fiorelloha risposto: “Secondo me gli stanno tirando la giacchetta – ha detto facendo finta di controllare se alle spalle ci sia qualche dirigente in ascolto – adesso la Rai ha smentito, ha detto ‘non è vero che ci sono trattative’ ma gliel’hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice: ‘Ciuri che dici?'”

Infine, una battuta sul possibile coinvolgimento a Sanremo 2024 di Francesco Totti, ospite oggi di Fiorello insieme ad Amadeus e Mengoni: “Totti conduttore di una serata? Secondo me Amadeus gliel’ha detto”, ha detto ridendo.