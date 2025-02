Sanremo 2025, boom di ascolti per seconda serata. Conti: “Si pedala con sorriso”

13 Febbraio 2025

Sanremo, 13 feb. – (Adnkronos) – Boom di ascolti per la seconda serata di Sanremo 2025. Secondo la total audience rilasciata da Auditel gli spettatori sono stati 11.700.000 con uno share del 64,5%. “Sono moderatamente felice perché come ho sempre detto non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi e non mi esalterò troppo con risultati così meravigliosi. Si pedala col sorriso sulle labbra, così è più bello, ma si continua a pedalare”, ha commentato Carlo Conti.

Il confronto con i dati del passato non è immediato, perché i dati fino all’anno scorso, sono disponibili solo sulla fruizione televisiva. Ma nel 2024 l’ascolto medio della seconda serata, calcolato sul campione Auditel delle sole tv, fu di 10.361.000 spettatori con il 60.1% di share.

Nel 2023 l’ascolto medio della seconda serata del festival (sempre calcolato sulle sole tv) fu di 10.545.000 spettatori con il 62,3% di share, nel 2022 di 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share, nel 2021 di 7.585.000 spettatori con il 42.1% di share, nel 2020 di 9.693.000 spettatori co il 53.3% di share.

Sono l’apprezzatissimo Nino Frassica e il giovanissimo attore e pianista Alessandro Gervasi i protagonisti dei picchi di ascolto della seconda serata di Sanremo 2025. Il picco d’ascolto di 16.500.000 spettatori è stato toccato alle 22.14 quando sul palco c’era il piccolo Gervasi al pianoforte, quello di share del 70% è stato raggiunto alle 23.57 con Frassica.

“Ieri al mio fianco una donna straordinaria, unica, una guerriera. Credo che la presenza di Bianca Baldi valga più di mille monologhi, più di mille altri discorsi sull’argomento e spero che sia stato un grosso esempio per tante donne, per tanti uomini che in questo momento stanno lottando contro le malattie”, ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del festival di Sanremo.

Per la terza serata co-condutrici di Carlo Conti saranno Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra lamborghini. “Questa è la mia prima volta e mezzo qui a Sanremo: ci ero stata nel 2009. Sono felicissima, con Katia Follesa ed Elettra Lamborghini siamo le co-co.co di Carlo”, ha detto l’attrice siciliana ex Miss Italia aggiungendo: “L’emozione di essere qua è tanta. Questo è il tempio dell’talianità e quando Carlo mi ha chiamato ho detto si senza pensarci, anche perché con Carlo ho vinto Miss Italia”.

Essere a Sanremo come co-conduttrice? “Sono lusingata della chiamata ‘del Signore’ (Carlo Conti, ndr). Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte”, aha detto dal canto suo Katia Follesa. “Stasera ho una missione che non posso rivelare”, aggiunge poi la Follesa, facendo intendere che nel corso della serata cercherà di incontrare un suo mito da ragazza. Sarà Simon Le Bon, che stasera sarà all’Ariston con i Duran Duran in qualità di superospite?