Sanremo 2025, la playlist del festival è la più ascoltata al mondo su Spotify

18 Febbraio 2025

Sanremo, 18 feb. (Adnkronos) – Per il secondo anno consecutivo, la playlist Sanremo 2025 è stata la prima per numero di ascolti e ascoltatori a livello globale per tutta la durata del Festival su Spotify. Con la conclusione di Sanremo 2025 e la vittoria di Olly con il brano “Balorda Nostalgia”, Spotify svela oggi tutto quello che è successo sulla piattaforma nella settimana della musica più importante dell’anno.

Anche quest’anno, Sanremo vola negli ascolti su Spotify. I brani in gara hanno raggiunto quasi i 130 milioni di ascolti, segnando un +11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, il primo giorno ben 9 canzoni hanno debuttato superando il milione di ascolti, contro le sette dello scorso anno.

A seguito della vittoria al Festival, nella giornata di domenica, “Balorda Nostalgia” di Olly si è posizionata al 24° posto della Top Songs Global Chart di Spotify, registrando oltre 3 milioni di ascolti in un singolo giorno. Il brano ha segnato il miglior risultato in termini di posizione nella Top Songs Global Chart e numero di ascolti in assoluto per una canzone italiana in un singolo giorno dal 2022 (il record è detenuto da “Brividi” di Mahmood e Blanco).

L’incredibile successo del Festival ha generato un significativo aumento degli ascolti di musica italiana sulla piattaforma a livello globale, pari al 14% rispetto al periodo precedente (da venerdì 7 a martedì 11 febbraio compresi).

Gli utenti non si sono però limitati all’ascolto e hanno dato sfoggio alla propria voglia di creare e condividere realizzando, da inizio anno, oltre 30mila playlist a tema Sanremo, incrementando del 12% il numero di playlist sanremesi totali presenti sulla piattaforma.

Le canzoni in gara più ascoltate su Spotify (12-16 febbraio) sono state: al primo posto “Balorda nostalgia” di Olly, al secondo “Battito” di Fedez, al terzo “La cura per me” di Giorgia, al quarto “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, al quinto “Damme ‘na mano” di Tony Effe, al sesto “Fuorilegge” di Rose Villain, al settimo “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi, all’ottavo “La tana del granchio” di Bresh, al nono “Dimenticarsi alle 7” di Elodie e al decimo “La Mia Parola (feat. Guè, Joshua, Tormento)” di Shablo.

Guardando la demografia degli ascoltatori, “Balorda Nostalgia” di Olly primeggia per tutte le fasce d’età, dalla Gen Z (fino ai 24 anni) agli Over 55. “Battito” di Fedez è invece la seconda canzone più ascoltata dagli utenti più giovani, mentre “La cura per me” di Giorgia riscuote grande successo nel pubblico over 45, dove conquista il secondo posto dietro Olly.

Il Festival su Spotify si ascolta anche all’estero: i cinque Paesi (oltre l’Italia) che più hanno ascoltato i brani di Sanremo sono stati infatti, nell’ordine, la Svizzera, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e la Francia.

Il Festival di Sanremo si conferma anche quest’anno il palcoscenico musicale più influente e capace di connettere artisti di ogni genere con un pubblico intergenerazionale. Ciò si riflette negli ascolti su Spotify, cresciuti per tutti, ma per molti in maniera stupefacente. Ad esempio, Simone Cristicchi e Serena Brancale sono gli artisti che hanno visto l’incremento maggiore, registrando percentuali di crescita oltre il 3.000%.

Gli artisti che sono cresciuti di più in termini di ascolti nella settimana del Festival rispetto al periodo precedente (7-11 febbraio) sono in ordine: Simone Cristicchi, Serena Brancale, Lucio Corsi, Joan Thiele, Sarah Toscano, Marcella Bella, Willie Peyote, Francesca Michielin, Brunori Sas e Massimo Ranieri.