Sanremo: Al Bano, ‘Amadeus di campagna non ci capisce niente, non ho capito il testo sui trattori’

24 Settembre 2024

Siracusa, 24 set. (Adnkronos) – “Non ho capito cosa volesse dire” Amadeus a Sanremo, “quando lesse il comunicato sugli agricoltori e parlò di ‘sbilanciamento’, lui che di campagna, secondo me, non ci capisce niente. Magari nel prossimo incontro lo invitiamo e vediamo cosa ha da spiegare con questa frase enigmatica”. Lo ha detto Al Bano Carrisi, durante il talk organizzato a Expo 24 a Siracusa nell’ambito del G7. Lo scorso febbraio, in una delle serate di Sanremo, Amadeus lesse in diretta un comunicato della protesta dei trattori. Ecco il testo: “Gli agricoltori italiani pagano lo scotto di decisioni sbagliate non basate sulla scienza. Basti pensare a politiche comunitarie quali il green deal, la direttiva sulla qualità dell’aria o il regolamento sui fitofarmaci, fortunatamente ritirata dalla Commissione UE grazie alle nostre proteste; tutte queste politiche, a nostro avviso eccessivamente sbilanciate a favore dell’ambiente, vanno a discapito di tutta l’agricoltura italiana, con particolare riferimento alle piccole aziende”.