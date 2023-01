Gennaio 5, 2023

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “La vicenda di Madame e del green pass? Una bella botta di pubblicità per lei”. A dirlo all’Adnkronos è Al Bano, che commenta così le polemiche esplose sulla partecipazione a Sanremo di Madame dopo la notizia che l’artista vicentina risulta indagata per falso ideologico in merito al green pass. “L’importante è che porti una bella canzone -aggiunge Al Bano- perché in quella manifestazione la canzone è la cosa più importante, e conta più del personaggio”.