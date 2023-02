Sanremo: Amadeus, Angelo Duro? ‘C’è libertà di parola, poi ognuno si assume sue responsabilità’

Febbraio 9, 2023

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) – “Per me c’è la libertà di parola che è importante, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice”. A dirlo è Amadeus rispondendo alle domande dei giornalisti sulla comicità dissacrante del comico Angelo Duro, ospite della seconda serata del festival. “Chiaro che poi devi affrontare le polemiche ma le affronto con serenità, non sono turbato né scandalizzato. Sono artisti, ognuno con una grande personalità, e quando tu li porti sul palco sai che portano qualcosa di molto forte. Non mi turba assolutamente”.