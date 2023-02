Sanremo: Amadeus, ‘Fiorello? Io una stanza vuota la tengo sempre, lui lo sa’

Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Fiorello al Festival? Conosce perfettamente il palco, la città di Sanremo, l’albergo dove alloggiamo… magari! Giuro che non lo so. Io la stanza la tengo sempre, la tengo vuota, non si sa mai nella vita. Lui lo sa”. Così Amadeus ha commentato l’ipotesi di Fiorello al Festival di Sanremo. Ospite di Bruno Vespa nella puntata di stasera di ‘Porta a Porta’, il conduttore non ha svelato se l’amico ‘Ciuri’ ci sarà, lasciando però aperta la possibilità che lo showman sbarchi ‘a sorpresa’ nella riviera dei fiori.