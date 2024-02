Sanremo: Amadeus, ”i monologhi? Ho voluto cambiare, erano una cosa già fatta’

Febbraio 7, 2024

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – “I monologhi? Sono contento di quelli che sono stati fatti in passato, ma credo la cosa si sia esaurita, non mi piace ripetere le cose, ho pensato che fossero già stati fatti e volevo cambiare registro. Per l’ultimo anno avrei potuto andare su una comfrort zone ma amo rischiare sempre”. Lo dice Amadeus nel corso della conferenza stampa del festival. “Faccio cose diverse e vado a testare cose diverse. In questo mi ha dato l’idea Giovanni Allevi, che io ho incontrato in primavera. Io sono stato presente in questa sua battaglia, e quando mi ha raccontato alcune cose ho pensato che non servissero monologhi”, aggiunge.