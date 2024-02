Sanremo: Amadeus, ‘nessuna stanchezza per il festival, ma voglio fare cose nuove’**

Febbraio 6, 2024

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – “Io amo questo luogo, il festival, ma credo che si debba chiudere un ciclo anche per pensare ad altre cose, cose nuove, io amo i quiz, amo i game, il quotidiano, fortunatamente ‘Affari Tuoi’ va meglio di come pensavamo: voglio semplicemente avere tempo di fare altre cose che possano darmi emozioni, io sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo”. Lo ribadisce Amadeus nel corso della conferenza stampa del festival di Sanremo. E sui motivi che lo portano al momento a non voler fare il sesto festival consecutivo, sottolinea: “Non c’è un motivo particolare, non sono stanco, nessun problema, tutto molto sereno”.