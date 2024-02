Sanremo: Amadeus ‘suggella’ l’amore tra Alessandro De Santis e Matilda De Angelis

Febbraio 9, 2024

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) – Amadeus ‘suggella’ in diretta l’amore tra il cantante dei Santi Francesi Alessandro De Santis e l’attrice Matilda De Angelis, seduta in prima fila all’Ariston. Al termine dell’esibizione dei Santi Francesi in duetto con Skin di ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen, accolto da una standing ovation dalla platea, il conduttore è sceso in platea e si è avvicinato all’attrice. “C’è una persona che è stata la mia co-conduttrice in un festival di Sanremo, che dovresti conoscere, la vado a salutare”, ha detto Ama rivolto al frontman del gruppo. La De Angelis, che ha esibito una capigliatura rossa e un outfit total black, ha ricordato insieme al conduttore la sua esperienza al Festival di Sanremo 2021.