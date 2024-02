Sanremo: Angelina Mango, ‘polemiche? Non le ho seguite, concentrata sulla gara’**

Febbraio 11, 2024

Sanremo, 11 feb. (Adnkronos) – “Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e questa parte della competizione, anche perché non l’ho vissuta come tale”. A dirlo in conferenza stampa è la vincitrice del festival Angelina Mango, commentando le polemiche sul voto che hanno accompagnato il suo primo posto al festival. “Non ho pensato così tanto alla classifica in questa settimana -ha aggiunto la figlia di Pino Mango e Laura Valente-Detto questo, sono contentissima che i colleghi abbiano canzoni bellissime che ascolteremo nei prossimi mesi”.

E sulla vittoria, ha osservato: “Non mi aspettavo nulla di quanto è successo, devo essere sincera. Non ci credevo nemmeno quando ero nella lista dei concorrenti, ma sono riuscita a vivere tutto con tranquillità senza farmi condizionare troppo dalle pressioni, che potevo avere quando aprivo i social”. Sull’esibizione di ‘La Rondine’, dedicata al padre nella serata delle cover, la vincitrice del 74mo festival ha detto: “Ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa, volevo che uscisse un ricordo di me. L’amore che mi è arrivato da parte del pubblico è stato un grandissimo onore, che ha reso fiera me e la mia famiglia”.