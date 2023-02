Sanremo: Articolo 31, ‘Fedez ha fatto quello che fa il rap, condividiamo sue opinioni’**

Febbraio 9, 2023

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) – “Fedez ha espresso un’opinione, peraltro condivisa dal sottoscritto. Bisogna che tutti imparino cosa è il rap”. A dirlo sono gli Articolo 31 alla loro conferenza stampa sanremese, commentando la performance di Fedez ieri durante il festival di Sanremo.

“Non ha nemmeno detto cose che non possano essere condivise da tutti -incalzano gli Articolo 31- sono verità accettate, non ha detto nulla di strano. Ha fatto quello che fa il rap, dire le cose anche in modo dirompente”.