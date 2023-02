Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha denunciato ‘il pericolo gender fluid’ per la presenza a Sanremo di Rosa Chemical. Gli italiani possono dimenticare il caro benzina e il caro bollette, e se coi loro salari non arrivano a fine mese, per il partito di Meloni il problema è un cantante a Sanremo!”. Così Stefano Bonaccini su twitter.