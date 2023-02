Sanremo: Coletta, ‘a nome della Rai mi dissocio da attacchi personali di Fedez’

Febbraio 9, 2023

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) – “Confermo che non eravamo a conoscenza della performance, l’artista come ha dichiarato ce ne aveva comunicata una dicendoci poi che l’avrebbe cambiata. A nome della rai ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto che deve esprimersi attraverso tutte le forme d’arte e tutti i pensieri di un individuo, ma sempre a nome della Rai, sia dei vertici che del mio nome, in maniera molto netta mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato soprattutto nella gestualità. La gestualità può fare molto male”. Lo afferma in conferenza stampa il direttore dell’Intrattenimento e Prime Time Stefano Coletta.

“Non è più libertà e non più un diritto quando si tramuta in un attacco personale, ha aggiunto Coletta, sottolineando che “peraltro il viceministro si era già trovato più volte a chiedere scusa”.Questo tipo di attacchi non sono sintomo di libertà. Come rappresentante del servizio pubblico non possiamo che sottolineare che quando l’attacco diventa frontale e personale non c’è libertà che tenga”, ha concluso Coletta.