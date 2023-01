Sanremo: Di Maio, ‘Zelensky? Ogni luogo giusto per raccontare ciò che Russia sta facendo’

Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Io credo che sia un bene che si racconti, ovunque, ciò che la Russia sta facendo” al “popolo” ucraino. “E dando spazio alle loro istituzioni, non si alimenta la retorica di guerra, bensì si denuncia un disastro umanitario nel cuore dell’Europa, con 5 milioni di profughi e quasi 1200 bambini morti o feriti. Le polemiche sulla par condicio a Sanremo sono una tradizione. Ma mai avrei immaginato che potessero investire Zelensky, Capo di Stato di una nazione invasa e con il suo popolo ancora sotto le bombe. C’è chi parla di equilibrio. Insomma far intervenire a Sanremo anche chi li sta bombardando? Vladimir Putin in persona magari”. Lo scrive su Instagram l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un passaggio di un lungo post sull”affaire’ Zelensky-Sanremo.

“La settimana scorsa, durante la cena “Friends of Ukraine” – esordisce Di Maio -, ho detto chiaramente che sono orgoglioso di aver firmato, quando ero ministro, i cinque decreti per il sostegno alla resistenza Ucraina. E lo sono anche di aver votato tutti gli altri provvedimenti di natura finanziaria e umanitaria. Ricordo bene quando tutto l’occidente provò a convincere la Russia a non scatenare questa guerra. Ci furono diverse iniziative diplomatiche tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 e molti le ricorderanno per il “tavolone” lungo trenta metri, dove Putin riceveva capi di stato e di governo da tutto il mondo”.

“In quei giorni la Russia ha sempre smentito l’intenzione di invadere l’Ucraina, spesso anche sbeffeggiando chi metteva in guardia su quello scenario: ‘Gli Usa hanno detto a che ora inizia la guerra?'(Putin 15 feb. 2022). Eppure pochi giorni dopo, la Federazione russa ha invaso uno stato sovrano, perdendo ogni credibilità”. Dunque, “io credo che sia un bene che si racconti, ovunque, ciò che la Russia sta facendo a quel popolo”, la riflessione dell’ex titolare della Farnesina.