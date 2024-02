Sanremo: Fiorello irrompe in sala stampa, ‘ora mi devo abituare a nuovo fuso orario’**

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “E’ bello essere di nuovo qua. Devo dire che già stamattina non era male, è andava molto bene. Ci aspettavamo tre-quattrocento persone, abbiamo detto sicuramente riusciamo a fare qualcosa così. Invece alle cinque meno venti c’era già gente”. Fiorello irrompe a sorpresa in sala stampa per qualche commento con i giornalisti sull’esordio sanremese del suo ‘Glass’ davanti all’Ariston, stamattina alle sette del mattino.

Ti sei appena svegliato? chiede Amadeus. “No. Mi devo riabituare ad un nuovo fuso orario”, dice Fiorello. Lo showman si siede poi tra Amadeus e il sindaco di Sanremo Alberto Bancheri, al suo ultimo mandato dopo dieci anni. “Hanno finito tutti e due -scherza Fiorello- e io sono in mezzo”.