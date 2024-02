Sanremo: Gasparri, ‘da sinistra proteste stupefacenti’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Le proteste delle varie sinistre, compreso chi guida organi di garanzia, sono stupefacenti. Se un rilievo c’era da fare era per il mancato omaggio agli israeliani massacrati dai criminali di Hamas, alcuni stuprati e massacrati mentre assistevano a uno spettacolo musicale. Invece dal palco del festival sono stati fatti attacchi a Israele, che hanno suscitato la giusta protesta dell’ambasciatore di Israele e la doverosa successiva nota della Rai. Che ora invece viene criticata per aver parzialmente posto riparo ad omissioni e attacchi dei giorni precedente”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai.

“La sinistra, prona ai suoi guru dolenti per mancati proventi Rai, si scatena. Forse -aggiunge- sono pronti per nuove sortite accanto ai manifestanti che inneggiano alla distruzione di Israele. Comprendiamo in questo clima la preoccupazione espressa dalle comunità ebraiche in Italia”.