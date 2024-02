Sanremo: la fanfara a cavallo e Marco Mengoni aprono il 74mo festival**

Febbraio 6, 2024

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – E’ l’inno della fanfara del IV reggimento dei Carabinieri a cavallo ad aprire la 74ma edizione del Festival di Sanremo, insieme alla mascotte del reggimento, Briciola, vestita in ‘uniforme’ per l’occasione. Sul palco dell’Ariston è entrato Marco Mengoni, elegantissimo in giacca nera Armani con ricamo dorato sul petto. Visibilmente emozionato, l’artista ha esordito da co-conduttore della serata: “Tra un attimo, nulla sarà come prima. Ascolteremo le canzoni che ci cambieranno la vita”, ha detto Mengoni.

Che ha poi chiesto al pubblico: “Prendiamo un respiro tutti insieme. Che il 74mo festival abbia inizio”, lasciando poi il palco ad Amadeus che ha dato il via alla serata. “E’ qui la festa”, ha detto Amadeus mandando un saluto all’amico Jovanotti e andando a salutare con un bacio il figlio José seduto in prima fila.