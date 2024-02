Sanremo: La Russa, ‘entrato in vicenda israeliano-palestinese a senso unico’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “E’ stato un Festival con una punta dolorosa” il festival è “entrato nella vicenda israeliano-palestinese a senso unico, quello è l’elemento peggiore di tutto il Festival”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

Per me, “il Festival o non entrava su quel tema e non lo può affidare a un cantante che decide una frase a senso unico oppure doveva responsabilmente citare anche gli ostaggi israeliani”.

“Non è che il Festival si deve occupare di tutto, poteva non entrare in politica internazionale ma, se ci entri, devi entrarci in maniera equilibrata”, conclude la seconda carica dello Stato.