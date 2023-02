Sanremo: Lentini, ‘composizione giuria demoscopica affidata da Rai società esterna ‘**

Febbraio 6, 2023

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “La composizione giuria demoscopica è affidata come sempre ad una società specializzata in ricerche di mercato. Ogni anno, la Rai lancia una gara di appalto ogni per individuare la società, a cui noi diamo delle specifiche rispetto alla composizione”. Lo ha sottolineato la vicedirettrice dell’Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, rispondendo ai giornalisti sulla diffida presentata dal Codacons alla Rai in riferimento alla composizione della giuria demoscopica del Festival di Sanremo.

“Ovviamente -ha aggiunto Lentini- la Rai non partecipa alla selezione di questa giuria che viene gestita in autonomia e massima riservatezza dalla società. Questa è la posizione che la Rai ha sempre avuto”. Sul punto è intervenuto con una battuta anche il conduttore Amadeus: “Sono felice che ci sia il Codacons, ora aspetto il Moige”, ha scherzato.