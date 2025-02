Sanremo, Leoni: “Sisal vero osservatorio del feeling italiani, 2025 un successo”

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Sisal negli anni è diventato un vero e proprio osservatorio per capire il feeling degli italiani e possiamo dire che questo Festival di Sanremo è stato un grande successo. Il secondo posto di Lucio Corsi, solo dieci giorni fa era impensabile, ma secondo i nostri esperti ha avuto sempre buone chance di far bene”. Raffaela Leoni, marketing director di Sisal che, con il progetto editoriale SisalTipster ha accompagnato l’avventura della storica gara canora, si racconta e racconta, in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, come nascono i pronostici e il legame storico dell’azienda con il Festival e gli italiani.

“È chiaro, però, che l’altra storia sanremese è quella legata a Fedez – aggiunge- All’inizio del Festival, il rapper milanese sembrava collocarsi in una fascia intermedia, ma serata dopo serata ha saputo catturare sempre di più l’attenzione del pubblico. Le sue esibizioni intense e la sua palpabile emozione sul palco dell’Ariston lo hanno aiutato a riaccreditarsi, mostrando un lato più autentico e coinvolgente. Un percorso che si riflette anche nel crescente gradimento dei nostri utenti, che hanno dimostrato di apprezzarlo sempre di più nel corso della manifestazione”.

“Il Festival di Sanremo ci accompagna da oltre 70 anni e rappresenta un appuntamento fisso per la musica italiana, capace di rinnovarsi pur restando fedele alla sua tradizione – prosegue Raffaella Leoni – L’edizione 2025 ha confermato quanto il Festival sia un evento che va oltre la semplice gara musicale. E’ uno spettacolo che unisce generazioni, lancia nuovi talenti e celebra i grandi nomi della nostra canzone. Anche quest’anno, il palco dell’Ariston ha regalato momenti di forte emozione, performance sorprendenti e qualche discussione, come da tradizione”.

Nella lunga intervista il marketing director di Sisal, grande appassionata di musica, parla dei cantautori in gara. “Ho trovato una conferma in Brunori Sas, sempre capace di raccontare storie con profondità e sensibilità – confessa- . Il mio preferito in assoluto, però, è stato Lucio Corsi, un artista sconosciuto ai più prima della gara, con una voce unica e un linguaggio fresco e diretto che arriva al cuore di giovani e non. Il vero underdog del Festival, da cui, secondo me, dobbiamo aspettarci moltissimo. E poi c’è Willie Peyote, che con la sua ironia e il suo sound coinvolgente ci farà ballare senza dubbio, portando come sempre un tocco di originalità e intelligenza nei suoi testi. Insomma, Sanremo 2025 si è confermato un punto di riferimento per la musica italiana”.

E sull’evoluzione dell’approccio di Sisal, negli anni, volto al coinvolgimento pubblico durante la settimana del Festival, precisa ancora: “Siamo convinti che l’entertainment non sia solo un momento di svago, ma anche un momento di socialità. Il nostro legame col Festival è storico. Nel 1983 fu lanciata la schedina Totip Sanremo, che rappresentò la prima opportunità per il pubblico a casa di interagire con la gara, ma fu anche un simbolo del nostro impegno a unire l’intrattenimento con la cultura. Negli anni il nostro modo di accompagnare Sanremo si è evoluto in virtù degli interessi degli spettatori, dagli outfit dei conduttori, alla serata delle cover, abbiamo analizzato ogni aspetto del Festival – sottolinea ancora – e del cambiamento della kermesse in funzione dei nuovi media. Attraverso SisalTipster, la nostra community con oltre 200mila follower, pubblichiamo statistiche quotidiane che ingaggiano e coinvolgono quella parte di pubblico che ormai segue la kermesse solo attraverso i social”.

Lo scorso anno Sisal aveva previsto la vittoria di Angelina Mango e il Premio della Critica per Loredana Bertè. Anche quest’anno numerose le anticipazioni su quello che poi sarebbe accaduto sul palco di Sanremo. Come lavorano gli esperti Sisal? “I nostri pronostici . spiega Raffaella Leoni – si basano su vari fattori: dallo storico di un cantante al Festival e delle precedenti vittorie, all’analisi della fanbase degli artisti e allo studio dei successi discografici degli stessi. Ovviamente poi molto dipende anche dal regolamento e dalle sue variazioni. Quest’anno, ad esempio – ricorda- la serata delle cover non era conteggiata nella corsa alla vittoria finale e le percentuali di rilevanza dei voti delle diverse giurie sono cambiati rispetto allo scorso anno. Questo, ovviamente, ha influito sull’andamento della gara e occorreva tenerne conto”.

Il pubblico ama fare pronostici sul vincitore e sugli ultimi classificati, ma non solo. Da diversi anni Sanremo coinvolge un pubblico sempre più variegato per età e gusti musicali. Quali sono i temi più curiosi con cui gli italiani amano divertirsi? “È vero, siamo un popolo curioso – risponde- Ma il tema che fa sempre parlare e su cui tutti amano fare delle previsioni rimane la vittoria finale. Che si tratti del vincitore del Festival, infatti, o dell’ordine esatto dei cantanti sul podio, le prime tre canzoni classificate sono ciò che più interessa”.

Tra i pronostici Sisal la vittoria nella serata duetti di Giorgia e Annalisa. “Un incontro di voci strepitose, già prima dell’esibizione sapevamo che il connubio Giorgia, Annalisa su un brano di Adele avrebbe lasciato l’Ariston a bocca aperta. Infatti, è arrivata la standing ovation al termine della performance – prosegue nella lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni- Tuttavia, in Sisal avevamo previsto anche l’ottimo riscontro ricevuto dal duetto Fedez-Masini e Lucio Corsi-Topo Gigio, entrambi per ragioni diverse tra i più attesi della serata e, a mio parere, anche tra le cover meglio riuscite di questo Sanremo 2025”

Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas. Qual è il commento di Sisal al podio? “Olly era dato tra i favoriti di quest’anno e i pronostici hanno raccontato un lungo testa a testa con Giorgia, da cui il giovane ligure ne è emerso vincente al rush finale – spiega ancora -. Le previsioni erano positive anche per Lucio Corsi e Brunori Sas, entrambi rappresentano la rivincita del cantautorato italiano più poetico. Il piazzamento di alcuni nomi fuori dalla Top 5 o addirittura dalla Top 10, non solo il caso di Giorgia alla sesta posizione, ma anche di Achille Lauro settimo o di Elodie dodicesima, pur se inizialmente dati con ottime possibilità di far bene, raccontano l’alto livello di un Festival che ha saputo sorprendere”, conclude Raffaella Leoni.