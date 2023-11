Sanremo: Matia Bazar, ‘nel 2025 festeggiamo 50 anni di carriera, ce lo potremmo meritare..’**

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Sanremo? il 2024 ormai è andato e non abbiamo presentato richiesta, ma nel 2025 festeggiamo 50 anni di attività: forse, la partecipazione su quel palco ce la potremmo meritare”. A dirlo all’Adnkronos sono i Matia Bazar, ospiti nella redazione dell’agenzia dopo un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha accolto l’Afi, l’Associazione Fonografici Italiani. “Un’emozione incredibile – dice la band – Il fatto che il Presidente si occupi di musica, che le istituzioni manifestino il loro interesse è estremamente importante”. Il gruppo si presenta oggi nella formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista.

I Matia Bazar stanno attraversando un momento particolarmente fervido musicalmente: dopo il successo del tour estivo, è in questo momento protagonista dell’operazione fatta dal celebre dj Bob Sinclar, che ha realizzato una nuova versione dell’iconico brano ‘Ti sento’ partendo dall’originale con la voce di Antonella Ruggero per i suoi dj set internazionali. “Collaborare con Bob Sinclar, un dj rinomato in tutto il mondo, è stato un onore – E’ nato tutto per scherzo”, racconta il gruppo, depositario e interprete di questa tradizione musicale, spiegando com’è nato il rapporto con Bob Sinclar. “Abbiamo ascoltato questa sua versione di ‘Ti sento’, abbiamo mandato una mail, lui ha risposto e ci siamo incontrati e abbiamo parlato della possibile pubblicazione del brano”.

Un pezzo in cui le sonorità “hanno un taglio dance, ma Sinclar ha rispettato l’atmosfera del brano, mettendo dentro il suo beat e il suo groove lasciando intatta la bellezza del pezzo”, spiega il gruppo. Che ha in progetto un album che uscirà il prossimo anno, e del quale è già uscito un singolo, ‘Non finisce Così’. Suonato, cantato e confezionato dai Matia Bazar con la guida di Piero Cassano, affronta un tema classico, quello della fine di una storia, in modo inedito, a partire proprio dall’ambientazione sonora fresca e dal ritmo incalzante e quasi antitetico al tema dell’abbandono. Sul nuovo album non si possono fare spoiler, ma una cosai Matia bazar la anticipano all’Adnkronos. “Una definizione del nuovo progetto discografico? E’ un album onesto, sincero e vero”. Ogni riferimento al panorama musicale italiano è puramente casuale.