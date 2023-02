Febbraio 10, 2023

Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) – La platea dell’Ariston ha tributato una standing ovation a Marco Mengoni. Il pubblico si è alzato in piedi al termine dell’esibizione dell’artista insieme al Kingdom Choir, con il quale ha eseguito un’intensa versione di ‘Let it Be’. Il coro scelto dall’artista romano per la serata cover del festival è quello che ha cantato al matrimonio tra Harry e Meghan, eseguendo una versione di ‘Stand by me’.