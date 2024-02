Sanremo: Mengoni, ‘il look? In passato troppo severo con me stesso, ora mio stile più giovane’**

Febbraio 6, 2024

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – “Credo che il mio stile cresca insieme al mio modo di vivere. In questo momento credo che io sembri apparentemente più giovane nel vestirmi perché sto cercando in me quella parte li, perché per troppi anni sono stato troppo aggressivo con me stesso, un po’ troppo severo, e quindi vorrei che anche in come mi vesto venisse fuori la gioia e la voglia di divertirsi”. A dirlo è Marco Mengoni, commentando il suo celebre look e l’outfit con il quale si presenterà stasera sul palco dell’Ariston.

“Voglio farlo -aggiunge Mengoni- per tutte le persone che non ci sono più, che non se lo possono permettere, voglio essere felice e godermi la vita. Pensare un po’ di meno ed avere più leggerezza. Il mio stile segue il mio crescere come uomo. Del quale sono abbastanza soddisfatto”.