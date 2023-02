Sanremo: Napoli (Azione), ‘si rimuovono vertici Rai e Bignami resta al suo posto?’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Non ho ben capito: ma fa più scandalo il normalmente scandaloso Fedez che strappa, in modo plateale e da censurare, la foto di un signore in divisa nazista oppure il sottosegretario di Stato Giovanni Bignami che qualche anno fa era dentro quella divisa? Per molto meno, decisamente meno, in qualunque democrazia occidentale si sarebbero chieste le dimissioni del sottosegretario e dopo, ma solo dopo, si potevano mettere in discussione i responsabili di Sanremo e della Rai”. Lo dice Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Se Bignami resta al suo posto e si rimuovono i vertici della Rai, allora siamo in presenza di un potere arrogante che usa il sopruso e il bavaglio come strumenti ordinari di governo. Confido, come ogni italiano, nell’equilibrio e nella saggezza del Presidente Mattarella. In circostanze simili, mi viene da pensare che la sua rielezione sia stata davvero un dono del destino”, conclude Napoli.