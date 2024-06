Sanremo: Paita (Iv), ‘ha vinto il centro, in bocca al lupo a Mager’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “A Sanremo il centro ha sconfitto la destra meloniana grazie al successo di Alessandro Mager. Al nuovo sindaco va il mio in bocca al lupo, sono convinta che farà benissimo e potrà raccogliere il testimone da Alberto Biancheri, primo cittadino uscente che ha fatto un grande lavoro per la città. Adesso tocca a Mager che sicuramente non deluderà le attese dei tanti sanremesi che hanno riposto in lui la loro fiducia. E qualcosa mi dice che sia un dato importante anche per la Liguria”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.