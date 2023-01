Sanremo: Paragone lancia petizione contro partecipazione Zelensky, ‘iniziativa inaccettabile’

Gennaio 31, 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “L’invito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’ultima serata del festival di Sanremo è un’iniziativa che riteniamo inaccettabile. Il contesto è assolutamente inadatto alla partecipazione di un leader politico di un altro Paese, inoltre il servizio pubblico televisivo non ha fra i suoi compiti di fare propaganda e di sponsorizzare un capo politico, a prescindere dall’identità del soggetto in questione”. Lo scrive in una nota la lista ‘Per l’Italia con Paragone’ che, attraverso l’avvocato Andrea Perillo, ha deciso di lanciare una diffida contro la partecipazione di Zelensky al festival.

La petizione, che “può essere scaricata online e poi inviata alla Rai”, ha l’obiettivo di “lanciare un chiaro segnale ai vertici della televisione pubblica e fare in modo che tornino sui propri passi”. Del resto, conclude la nota, questa “assurda decisione della Rai non può essere accettata e non può passare sotto silenzio”.