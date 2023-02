Sanremo: Renzi, ‘suggerisco moratoria su polemiche’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “A proposito di musica, suggerisco una moratoria sulle polemiche legate a Sanremo. Adesso che abbiamo discusso di tutto, litigando su tutto, polemizzando su tutto, possiamo dire bravo ad Amadeus per gli ascolti record, bravo a Marco Mengoni per la bella canzone e tornare ad occuparci di questioni come il futuro dell’Europa, la crisi della democrazia globale, la ripresa economica? Temi meno interessanti di Fedez, per qualcuno, ma temi che dovrebbero sfidare la politica a un dibattito più serio di quello degli ultimi dieci giorni”. Così Matteo Renzi nella enews.