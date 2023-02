Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La maggioranza dovrebbe preoccuparsi di abbassare le bollette e alzare i salari in questo paese, non di quel che accade sul palco di Sanremo con ingerenze che trovo anche gravi. Occupatevi di bollette e salari, non della censura”. Lo dice la candidata alla segreteria dem Ely Schlein