Santoro, ‘oceano è una grande farmacia, dobbiamo tutelarlo’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – ”Il Trattato dell’alto mare punta a regolamentare l’utlizzo delle risorse marine e tutelare l’ambiente. L’alto mare è il 50% della superificie del nostro pianeta. Per anni è stata la terra di nessuno. L’industria farmaceutica sta utilizzando risorse marine genetiche per curare malattie importanti come il cancro e l’alzheimer, quindi l’oceano è una grande farmacia a disposizione di tutti. Noi bisogna tutelare queste risorse”. Lo sottolinea Francesca Santoro, della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma.