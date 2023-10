Sardegna: Boccia, ‘cerchiamo unità qui come in tutte le realtà al voto nel 2024’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “In Sardegna, così come avvenuto in Abruzzo e a Foggia, dove abbiamo appena vinto le amministrative, abbiamo il dovere di lavorare per l’unità delle forze di centrosinistra e di tutte le forze politiche europeiste alternative a questa destra”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori Pd, intervenendo a Cagliari ad ‘Un anno per la Sardegna’, iniziativa organizzata dal Partito democratico.

“La ricercheremo fino alla fine questa unità in Sardegna come in Basilicata e in Piemonte e in tutte le realtà al voto nel 2024. In Sardegna l’aggravante è il disastro di Solinas in questi 5 anni. Serve generosità da parte di tutti. Mentre altre Regioni del Sud crescevano la Sardegna restava ferma, immobile, anzi andava indietro. È arrivato il momento del riscatto per la Sardegna e ci riusciremo solo se saremo uniti e coesi contro questa destra”.