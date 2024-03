Sardegna: Boschi, ‘insegni a Meloni ad essere meno arrogante, Truzzu candidato sbagliato’**

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il voto in Sardegna ha insegnato, innanzitutto, a Giorgia Meloni ad essere un po’ meno arrogante perché indubbiamente, al di là della responsabilità che si è assunto Truzzu, è innegabile che è stato scelto da Meloni e Lollobrigida, Truzzu è uomo di Lollobrigida”. Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione. “Aver imposto alla coalizione un candidato all’ultimo tuffo non ha premiato. Ma soprattutto hanno sbagliato il candidato perché se il sindaco Cagliari non prende voti nella sua città, è evidente che hai sbagliato candidato”.